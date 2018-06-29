Жители Новой Москвы посетили святые места при поддержке «БОЕВОГО БРАТСТВА» в рамках проекта Аллы Саблиной - «Дела важнее слов»

Целью проекта является развитие внутреннего существующего туризма Новой Москвы. В свою очередь идея создания такого проекта принадлежит Дмитрию Саблину. Он занимает пост заместителя председателя Всероссийской известной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».Участницы паломнической поездки рассказали, что им очень понравилась поездка. Также они заценили как она была организована. Участникам поездки подробно рассказали касательно каждого святого. Данная экскурсия была очень интересной. Всю передаваемую информацию участники слушали очень внимательно. По словам участников паломнической поездки, они все посещают церковь, однако подробностей не знают. После прослушанного они узнали для себя очень много полезного.Алла Налча (Саблина), являющаяся куратором проекта, отметила, что Родину просто невозможно любить, не зная ее историю.