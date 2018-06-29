Жители Новой Москвы посетили святые места при поддержке «БОЕВОГО БРАТСТВА» в рамках проекта Аллы Саблиной - «Дела важнее слов»
Двадцать шестого июня текущего года жители Новой Москвы с экскурсией посетили храм Воскресения Христова на территории Москвы в Ленинском районе, а также храм Архангела Михаила на территории деревни Летово. В свою очередь возможность отправиться по данным святым местам Новомосковского, а также Троицкого округов у московских жителей появилась за счёт членов местного отделения действующей Всероссийской организации, которое носит название «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Члены данного отделения реализуют проект под названием «Дела важнее слов», пишет bbratstvo.com
Целью проекта является развитие внутреннего существующего туризма Новой Москвы. В свою очередь идея создания такого проекта принадлежит Дмитрию Саблину. Он занимает пост заместителя председателя Всероссийской известной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Участницы паломнической поездки рассказали, что им очень понравилась поездка. Также они заценили как она была организована. Участникам поездки подробно рассказали касательно каждого святого. Данная экскурсия была очень интересной. Всю передаваемую информацию участники слушали очень внимательно. По словам участников паломнической поездки, они все посещают церковь, однако подробностей не знают. После прослушанного они узнали для себя очень много полезного.
Алла Налча (Саблина), являющаяся куратором проекта, отметила, что Родину просто невозможно любить, не зная ее историю.