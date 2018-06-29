Растолстевшего брата Сергея Пынзаря сравнили с Александрой Черно

Публикация от Сергей Пынзарь (@pinzar_sergei) 25 Июн 2018 в 7:52 PDT

Поэтому с поклонниками семейства в основном беседу ведет Даша, которая публикует в микроблоге множество снимков, а также рассказывает публике обо всем, что происходит в ее жизни.Возможно, именно поэтому многих фанатов сильно удивили последние кадры, на которых Сергей предстал с большим животом и располневшим лицом. Некоторые из них даже не смогли удержаться и пристыдили мужчину за то, что он запустил себя и абсолютно забыл о тренировках.Однако последний ролик, который Пынзарь опубликовал буквально на днях, показал, что его родной брат Евгений выглядит еще хуже. Когда-то спортивного телосложения, молодой человек превратился в копию нынешней участницы реалити-шоу Александры Черно. Во всяком случает, так говорят пользователи Сети.По их мнению, если братья и дальше продолжат в том же духе, то совсем скоро они переплюнут главную «тостуху» телестройки и без отвращения на них будет не взглянуть.