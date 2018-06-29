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Растолстевшего брата Сергея Пынзаря сравнили с Александрой Черно

В последнее время экс-участник телепроекта «Дом-2» Сергей Пынзарь очень редко появляется на своей странице в социальной сети Instagram. И это не странно, ведь все свое свободное время он посвящает строительному бизнесу и перелетам из Москвы в Турции и обратно.

Поэтому с поклонниками семейства в основном беседу ведет Даша, которая публикует в микроблоге множество снимков, а также рассказывает публике обо всем, что происходит в ее жизни.

Растолстевшего брата Сергея Пынзаря сравнили с Александрой Черно


Возможно, именно поэтому многих фанатов сильно удивили последние кадры, на которых Сергей предстал с большим животом и располневшим лицом. Некоторые из них даже не смогли удержаться и пристыдили мужчину за то, что он запустил себя и абсолютно забыл о тренировках.

Однако последний ролик, который Пынзарь опубликовал буквально на днях, показал, что его родной брат Евгений выглядит еще хуже. Когда-то спортивного телосложения, молодой человек превратился в копию нынешней участницы реалити-шоу Александры Черно. Во всяком случает, так говорят пользователи Сети.

По их мнению, если братья и дальше продолжат в том же духе, то совсем скоро они переплюнут главную «тостуху» телестройки и без отвращения на них будет не взглянуть.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:33
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