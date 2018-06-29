Уфологи на конференции в США показали уникальное фото йети

Конспирологи данное мероприятие посвятили легендам, которые касаются подземной военной базы, в свою очередь напоминающей Зону-51. В рамках организованной конференции присутствовали уфологи, а также люди, изучающие причины возникновения призраков, а также других аномальных явлений. Каждый участник выходил на сцену, делился собственным опытом в проведении исследований. В свою очередь один из исследователей присутствующим показал уникальное фото, где запечатлен йети. Мужчина отметил, что фотографию сделали примерно 13 лет назад. В то время он поехал вместе с друзьями в горы Сквер Топ, находящиеся в штате Колорадо.Уфолог в поездке вечером в лесу услышал странные звуки, которые похожи на храп. Вначале он обвинил знакомого, но потом в темноте увидел двигающиеся большие тени. Утром следующего дня его сфотографировали у костра. Поздней на снимке он увидел фигуру, которая напоминала йети. При этом существо находилось в сорока пяти метрах от него.