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Кайли Дженнер без макияжа возмутила фанатов своим лицом

Звезда реалити-шоу и молодая мама Кайли Дженнер предстала перед фанатами совершенно без макияжа, чтобы продемонстрировать, как она наносит косметику. Пользователи соцсети были возмущены, как звезда выглядит с не накрашенным лицом.

Кайли Дженнер без макияжа возмутила фанатов своим лицом


Двадцатилетняя Кайли Дженнер является просто настоящим маньяком косметики и макияжа. Девушка даже открыла свой косметический бренд, который очень популярен во всем мире. Недавно на видеоролике Кайли приняла решение наглядно продемонстрировать, как наносит на свое лицо макияж. Появившись в кадре без косметики, девушка смутила своих поклонников.

Кайли Дженнер без макияжа возмутила фанатов своим лицом


Многие фанаты стали оставлять критикующие комментарии, в которых заявляли, что без косметики Дженнер выглядит совсем по-другому. Также интернет-пользователей возмутило то, что Кайли в повседневной жизни использует сценический грим.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:08
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