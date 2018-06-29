Кайли Дженнер без макияжа возмутила фанатов своим лицом
Звезда реалити-шоу и молодая мама Кайли Дженнер предстала перед фанатами совершенно без макияжа, чтобы продемонстрировать, как она наносит косметику. Пользователи соцсети были возмущены, как звезда выглядит с не накрашенным лицом.
Двадцатилетняя Кайли Дженнер является просто настоящим маньяком косметики и макияжа. Девушка даже открыла свой косметический бренд, который очень популярен во всем мире. Недавно на видеоролике Кайли приняла решение наглядно продемонстрировать, как наносит на свое лицо макияж. Появившись в кадре без косметики, девушка смутила своих поклонников.
Многие фанаты стали оставлять критикующие комментарии, в которых заявляли, что без косметики Дженнер выглядит совсем по-другому. Также интернет-пользователей возмутило то, что Кайли в повседневной жизни использует сценический грим.