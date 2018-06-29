Кайли Дженнер без макияжа возмутила фанатов своим лицом

Двадцатилетняя Кайли Дженнер является просто настоящим маньяком косметики и макияжа. Девушка даже открыла свой косметический бренд, который очень популярен во всем мире. Недавно на видеоролике Кайли приняла решение наглядно продемонстрировать, как наносит на свое лицо макияж. Появившись в кадре без косметики, девушка смутила своих поклонников.Многие фанаты стали оставлять критикующие комментарии, в которых заявляли, что без косметики Дженнер выглядит совсем по-другому. Также интернет-пользователей возмутило то, что Кайли в повседневной жизни использует сценический грим.