Друг Шурыгиной признался, что ребенок Дианы может оказаться его

Александр поведал, что он познакомился с Шурыгиной на ее свадьбе, при этом после совместных выступлений у них появились взаимные чувства. Они очень часто были наедине, пили вино, а также хорошо проводя время влюбились. Александр Акт рассказал, что они неоднократно оставались ночевать в отелях, и понятно, чем они там занимались. Певец задумался, что именно он отец не рожденного ребенка Дианы в прошлом году.Стоит напомнить о конфликте между продюсером Дианой Бичаровой и Шурыгиной, который случился из-за безответственного отношения девушки к контрактным обязанностям. Постоянные пропуски подготовок к концертам, выступлениям и уезд Дианы без предупреждения отдыхать в Крым, стали причиной данного конфликта.