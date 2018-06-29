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Друг Шурыгиной признался, что ребенок Дианы может оказаться его

Появилась новость о скандально популярной героине телешоу "Пусть Говорят" Диане Шурыгиной. Александр Акт, вместе с которым телезвезда пела песни, сообщил шокирующее признание. Молодой человек заявил, что ребенок Дианы может оказаться его.

Друг Шурыгиной признался, что ребенок Дианы может оказаться его


Александр поведал, что он познакомился с Шурыгиной на ее свадьбе, при этом после совместных выступлений у них появились взаимные чувства. Они очень часто были наедине, пили вино, а также хорошо проводя время влюбились. Александр Акт рассказал, что они неоднократно оставались ночевать в отелях, и понятно, чем они там занимались. Певец задумался, что именно он отец не рожденного ребенка Дианы в прошлом году.

Друг Шурыгиной признался, что ребенок Дианы может оказаться его


Стоит напомнить о конфликте между продюсером Дианой Бичаровой и Шурыгиной, который случился из-за безответственного отношения девушки к контрактным обязанностям. Постоянные пропуски подготовок к концертам, выступлениям и уезд Дианы без предупреждения отдыхать в Крым, стали причиной данного конфликта.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:23
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