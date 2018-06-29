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Пьяные танцы Кати Варнавы насмешили фанатов

Пьяные танцы Кати Варнавы, запечатлённые на видео, рассмешили фанатов. После просмотра видеоролика в Instagram большинство пользователей пришли к выводу, что пятницу нужно сделать национальным праздником.

Пьяные танцы Кати Варнавы насмешили фанатов


На своей странице в Instagram Екатерина Варнава – участница программы Comedy Woman опубликовала короткое видео, на котором запечатлены пьяные танцы в пятницу. На видеоролике Екатерина изображена в чёрном платье с очень смешным выражением лица. Однако фанатов рассмешило телодвижение телезвезды, которое на видеозаписи повторяется несколько раз. Сама Екатена Варнава этот видеоролик подписала так: «У кого сегодня пяяяяяятницааа?».

Под коротким видеороликом пользователи мгновенно оставили многочисленные комментарии. Одни пишут, что Екатерина Варнава просто неподражаема и зажигает как всегда. Другие отметили, что у телезвезды каждый день такая пятница, а один из подписчиков отметил, что пятницу нужно объявить еженедельным национальным праздником.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:08
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