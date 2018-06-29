Пьяные танцы Кати Варнавы насмешили фанатов

На своей странице в Instagram Екатерина Варнава – участница программы Comedy Woman опубликовала короткое видео, на котором запечатлены пьяные танцы в пятницу. На видеоролике Екатерина изображена в чёрном платье с очень смешным выражением лица. Однако фанатов рассмешило телодвижение телезвезды, которое на видеозаписи повторяется несколько раз. Сама Екатена Варнава этот видеоролик подписала так: «У кого сегодня пяяяяяятницааа?».Под коротким видеороликом пользователи мгновенно оставили многочисленные комментарии. Одни пишут, что Екатерина Варнава просто неподражаема и зажигает как всегда. Другие отметили, что у телезвезды каждый день такая пятница, а один из подписчиков отметил, что пятницу нужно объявить еженедельным национальным праздником.