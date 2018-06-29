У 75-летнего пенсионера в гараже нашли сверхмощную версию Volkswagen Golf R

Пенсионер из Великобритании осуществляет езду на авто Volkswagen Golf R, генерирующим 600 лошадиных сил. Столько мощности удалось выжать из современного хот-хэтча за счёт турбокомпрессора Turbonetics Turbonetics, а также модернизированного топливного насоса. В рамках популярного видеохостинга YouTube появился видеоролик про семидесятипятилетнего британца, в гараже которого была обнаружена «заряженная» версия Volkswagen Golf R. При этом мощность авто вдвое превышает отдачу заводской модификации.Стандартная версия Volkswagen Golf R оснащается двухлитровым турбомотором V4 на 310 л.с. Это позволяет транспортному средству осуществлять разгон до первых 100 км/час за 4,6 секунды. Данный хот-хэтч способен генерировать 600 лошадиных сил. Следует заметить, что раньше британец передвигался на BMW M135i, являющимся не менее экстремальным.