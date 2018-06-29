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На ЧМ-2018 выдано 1,5 млн паспортов болельщика

Руководитель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, выступая перед журналистами, уточнил, что к ЧМ-2018 болельщиками получено свыше 1,5 млн паспортов. Официально подтверждено порядка 1,6 млн FAN ID, приводит слова эксперта портал ТАСС.

На ЧМ-2018 выдано 1,5 млн паспортов болельщика


Сорокин подчеркнул, что данные статистики поразили даже самих организаторов турнира. Наибольшее количество паспортов получили россияне (874 тыс. человек), далее следуют китайцы (61 тыс. человек) и американцы (50 тыс. человек), хотя футбольные сборные из Поднебесной и Америки даже не вошли в число участников ЧМ-2018.

На четвертой позиции по количеству паспортов оказались жители Мексики (43 тыс.) и Аргентины (36 тыс.). Некоторая часть паспортов была отправлена почтовыми сервисами за границу - 428 тыс. единиц. Заполняемость стадионов составила 97%, во время турнира задействованы порядка 17 тыс. добровольцев оргкомитета и еще 18 тыс. волонтеров от города.
 
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Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:08
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