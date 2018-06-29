На ЧМ-2018 выдано 1,5 млн паспортов болельщика
Руководитель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, выступая перед журналистами, уточнил, что к ЧМ-2018 болельщиками получено свыше 1,5 млн паспортов. Официально подтверждено порядка 1,6 млн FAN ID, приводит слова эксперта портал ТАСС.
Сорокин подчеркнул, что данные статистики поразили даже самих организаторов турнира. Наибольшее количество паспортов получили россияне (874 тыс. человек), далее следуют китайцы (61 тыс. человек) и американцы (50 тыс. человек), хотя футбольные сборные из Поднебесной и Америки даже не вошли в число участников ЧМ-2018.
На четвертой позиции по количеству паспортов оказались жители Мексики (43 тыс.) и Аргентины (36 тыс.). Некоторая часть паспортов была отправлена почтовыми сервисами за границу - 428 тыс. единиц. Заполняемость стадионов составила 97%, во время турнира задействованы порядка 17 тыс. добровольцев оргкомитета и еще 18 тыс. волонтеров от города.
Сорокин подчеркнул, что данные статистики поразили даже самих организаторов турнира. Наибольшее количество паспортов получили россияне (874 тыс. человек), далее следуют китайцы (61 тыс. человек) и американцы (50 тыс. человек), хотя футбольные сборные из Поднебесной и Америки даже не вошли в число участников ЧМ-2018.
На четвертой позиции по количеству паспортов оказались жители Мексики (43 тыс.) и Аргентины (36 тыс.). Некоторая часть паспортов была отправлена почтовыми сервисами за границу - 428 тыс. единиц. Заполняемость стадионов составила 97%, во время турнира задействованы порядка 17 тыс. добровольцев оргкомитета и еще 18 тыс. волонтеров от города.
Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:08