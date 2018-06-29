«Тебе она реально нравится?»: Ольга Бузова устроила скандал Гриценко

«Ты мне скажи. Тебе она реально нравится?», – допытывается Ольга на видео у Гриценко.

«Нет, я не влюбился с первого взгляда, у нее тоже такого нет. Я смотрю на нее и понимаю, что за все время, которое нахожусь на проекте, это единственная девушка, которая мне понравилась. Когда ты сказала, что между нами нет страсти, почему мы не целуемся и не спим... Потому что я к ней отношусь серьезно», – ответил молодой человек.

«В день моего прихода мы немного поругались. Я психанула, потому что выяснилось, пока Рома меня ждал, флиртовал с Бузовой. Показали видео, как он лижет леденец с изображением ведущей. Мне это не понравилось, и я об этом сказала. Было обидно. Он ответил, что это фигня, и я могу расслабиться. Потом мы поговорили, вроде сейчас все нормально», – уже сообщала Ира.

Молодой человек продолжает утверждать, что влюблен в Бузову. Однако, несмотря на чувства к знаменитости, он, кажется, не хочет отказываться от отношений с "новенькой-старенькой" участницей телестройки.Долгое время Гриценко отчаянно боролся за сердце Ольги Бузовой. И кажется, телезвезда оттаяла – после развода со своим первым мужем футболистом Дмитрием Тарасовым Гриценко стал первым парнем, вниманием которого Бузова заинтересовалась. Роман одаривал её цветами и игрушками, приглашал в кино, устраивал свидания, а недавно даже поцеловал при всех на лобном месте.И вот теперь у Бузовой появилась конкурентка – экс-звезда Дома-2 Ирина Пинчук, которая совсем недавно возвратилась на проект. Несмотря на то, что Оля не давала надежды Роме, появление у него очередной пассии Бузова восприняла болезненно.Беседа с Ромой весьма задела Бузову – у неё дрожал голос, а в глазах стояли слезы. Серьезные намерения Ромы очень удивили её, которая до сих пор верит в его чувства к ней.Правда, раньше певица давала понять, что никаких отношений у неё с участником телестройки быть не может. Какой причине парень стал искать новую любовь. В результате, выбор Ромы пал на красавицу Пинчук, которая также ревностно относятся к отношениям своего парня с Бузовой.По ее словам, она просто никогда не простит измену Гриценко. Сегодня Пинчук настроена позитивно и убеждена, что сможет построить отношения с Гриценко и сделать парня счастливым. Также она уверена, что Роман никогда не был влюблен в Бузову.«Думаю, у них с Бузовой ничего и не было серьезного. Если бы она ему действительно нравилась, то Рома мог бы ухаживать за ведущей не только в периметре, но и за проектом. Если бы он и впрямь так хотел покорить ее сердце, то сейчас был бы не на «ДОМе-2», а на шоу, где мужчины добиваются Ольгу. Мне кажется, это для него была история в рамках проекта», – подытожила Ира Пинчук.