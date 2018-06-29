Мама Ольги Бузовой призналась, что второй развод дочери не переживет

«Да все мое близкое окружение боится! Все еще помнят, как вместе со мной переживали мой развод. Я ведь уже обожглась на глазах у всей страны. Но в то же время они понимают: никакая работа, счастье в профессии, подруги, директора, окружающие меня заботой, - ничто из вышеперечисленного не заменит любви», - заявила Оля.

Недавно она давала интервью одному из изданий, в котором откровенно рассказала о личной жизни и раскрыла несколько подробностей проекта.По словам девушки, участие в такого рода шоу является самым безумным поступком за всю ее жизнь. Однако вместе с тем, она готова рисковать.На вопрос о том, как отреагировали на съемки родственники, не пытались ли они отговорить, Оля ответила отрицательно, правда призналась, что недавно у нее все-таки состоялся откровенный разговор с мамой.По словам Бузовой, она приехала в родной Санкт-Петербург со спектаклем «Мужчина нарасхват», а после выступления встретилась с родительницей. Вместе они отправились кататься на яхте по Неве.Ничего не предвещало беды, однако в какой-то момент общения Ирина Александровна обняла свою дочь и честно сказала, что еще один ее развод она не переживет.