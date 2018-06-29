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Мама Ольги Бузовой призналась, что второй развод дочери не переживет

Вот уже несколько дней, как в разных городах Италии активно идут съемки нового шоу «Замуж за Бузову». И несмотря на то, что многие считают эту затею неперспективной, сама девушка искренне верит, что ей удастся найти свою любовь.

Недавно она давала интервью одному из изданий, в котором откровенно рассказала о личной жизни и раскрыла несколько подробностей проекта.

Мама Ольги Бузовой призналась, что второй развод дочери не переживет


По словам девушки, участие в такого рода шоу является самым безумным поступком за всю ее жизнь. Однако вместе с тем, она готова рисковать.

На вопрос о том, как отреагировали на съемки родственники, не пытались ли они отговорить, Оля ответила отрицательно, правда призналась, что недавно у нее все-таки состоялся откровенный разговор с мамой.

Мама Ольги Бузовой призналась, что второй развод дочери не переживет


По словам Бузовой, она приехала в родной Санкт-Петербург со спектаклем «Мужчина нарасхват», а после выступления встретилась с родительницей. Вместе они отправились кататься на яхте по Неве.

Ничего не предвещало беды, однако в какой-то момент общения Ирина Александровна обняла свою дочь и честно сказала, что еще один ее развод она не переживет.

«Да все мое близкое окружение боится! Все еще помнят, как вместе со мной переживали мой развод. Я ведь уже обожглась на глазах у всей страны. Но в то же время они понимают: никакая работа, счастье в профессии, подруги, директора, окружающие меня заботой, - ничто из вышеперечисленного не заменит любви», - заявила Оля.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:56
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