В соцсети обсуждают воссоединение Абрамовича с Жуковой

В Сети обсуждают неожиданное воссоединение Жуковой с Абрамовичем. Пара была замечена в театре во время просмотра спектакля. Стоит напомнить, что они рассталась по неизвестным причинам год назад. Однако была информация касательно измен Дарьи. Не секрет, что девушка знала себе цену. При этом толстый кошелек Абрамович всегда являлся магнитом для тысяч девушек и женщин.Наталья Штурм комментируя ситуацию, сказала, что для общественности пара поставила точки над «и», но для чего известно только им. По мнению певицы, чтобы происходящее не выглядело грязью, Жукова с Абрамовичем вынуждены объявить, что уже все закончено. Как будут развиваться события неизвестно, однако есть мнение, что расставание пары было обычным пиар-ходом.