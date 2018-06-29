Обновлённый Dodge Challenger SRT Hellcat получил двигатель от Demon

Новинка получила некоторые компоненты и технологии от дрэговой версии Challenger SRT Demon на 850 л.с., тиражом в 3 300 авто. Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye оснащается доработанным компрессорным 6,2-литррвым двигателем V8 на 808 л.с. Трансмиссией является 8-скоростной «автомат». Мотор затронули 25 изменений, вместе с установкой 2,7-литрового увеличенного приводного нагнетателя, улучшенной системой смазки и впрыска, двумя топливными насосами вместо одного, другими поршнями и шатунами.Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye разгоняется до 96 км/час всего за 3,4 секунды. Между тем максимальная скорость транспортного средства достигает 327 км/час. Авто четверть мили преодолевает за 10,8 сек. Это медленнее Demon на 1,15 сек. Продажи версии Challenger SRT Hellcat Redeye 2019 стартуют этой осенью.