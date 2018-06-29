АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Обновлённый Dodge Challenger SRT Hellcat получил двигатель от Demon

Компания Dodge презентовала обновлённую вариацию Challenger SRT Hellcat, именуемую Redeye. В купе установлен модернизированный двигатель на 808 л.с.

Обновлённый Dodge Challenger SRT Hellcat получил двигатель от Demon


Новинка получила некоторые компоненты и технологии от дрэговой версии Challenger SRT Demon на 850 л.с., тиражом в 3 300 авто. Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye оснащается доработанным компрессорным 6,2-литррвым двигателем V8 на 808 л.с. Трансмиссией является 8-скоростной «автомат». Мотор затронули 25 изменений, вместе с установкой 2,7-литрового увеличенного приводного нагнетателя, улучшенной системой смазки и впрыска, двумя топливными насосами вместо одного, другими поршнями и шатунами.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye разгоняется до 96 км/час всего за 3,4 секунды. Между тем максимальная скорость транспортного средства достигает 327 км/час. Авто четверть мили преодолевает за 10,8 сек. Это медленнее Demon на 1,15 сек. Продажи версии Challenger SRT Hellcat Redeye 2019 стартуют этой осенью.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ 1 июля стартуют продажи нового кросс-купе
Acer анонсировала новый ноутбук Chromebook 11
Пользователи Сети сравнили Ксению Бородину с
NASA: Инопланетная жизнь может выглядеть иначе,
Ровер «Пастер» займется поиском жизни на Марсе
Уфологи: На Луне в безымянной горе открыт вход в
Александр Мостовой снимется в фильме о футболисте
Обновлённый Dodge Challenger SRT Hellcat получил
Анфиса Чехова в стихах описала свои чувства через
НЛО сигарообразной формы появился в небе над
Мексиканский карнавал "День мертвых" в Москве
Джим Керри нарисовал Трампа избивающего
Виктория Короткова впервые после «Холостяка»
Ученые назвали обнаруженную экзопланету
Алена Водонаева попросила подписчиков
Шаттл NASA случайно заснял в небе необычный НЛО
Suzuki представит молодёжное авто под новым
Егор Крид обманул поклонников, показав не своё
Олеся Железняк хочет усыновить Лионеля Месси
Евгения Феофилактова в золотом купальнике
Корабль Dragon с роботом Cimon отправился к МКС
Резонансная статья в Capital Gazette является
«Одноклассники» повысили в три раза размер выплат
Apple вводит запрет на совершение покупок
Врач-невролог заявил, что Ольга Бузова
Неофициальный гимн Евро-2008 стал лучшей песней
Анна Михалкова раскрыла свой секрет похудения
Зрители «Дома-2» раскритиковали постаревшее лицо
Геологи недооценили количество рек на планете
Регина Тодоренко подарит поклонникам «День срача»
Просмотреть все новости