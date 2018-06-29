НЛО сигарообразной формы появился в небе над Калифорнией
В последнее время появляется много свидетелей появления НЛО в небе над нашей планетой. Кажется, что инопланетные корабли вовсе не пытаются скрывать свое присутствие. На днях очевидцы засняли НЛО сигарообразной формы над калифорнийским небом.
Множится количество наблюдений как отдельных НЛО, так и целых групп неопознанных летающих объектов. Причем инопланетные корабли появляются в дневное время суток, когда их могут увидеть максимальное количество очевидцев.
26 июня текущего года над небом американского города Милпитас, который расположен в Калифорнии, появился огромный НЛО в форме сигары, который медленно двигался над горной местностью вблизи населенного пункта.
До сих пор остается один из самых важных вопросов о том, почему НЛО, которые ранее стремились всячески маскироваться, чтобы не быть замеченными людьми, сейчас всячески демонстрирую свое присутствие в небе над нашей планетой.