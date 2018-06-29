НЛО сигарообразной формы появился в небе над Калифорнией

Множится количество наблюдений как отдельных НЛО, так и целых групп неопознанных летающих объектов. Причем инопланетные корабли появляются в дневное время суток, когда их могут увидеть максимальное количество очевидцев.26 июня текущего года над небом американского города Милпитас, который расположен в Калифорнии, появился огромный НЛО в форме сигары, который медленно двигался над горной местностью вблизи населенного пункта.До сих пор остается один из самых важных вопросов о том, почему НЛО, которые ранее стремились всячески маскироваться, чтобы не быть замеченными людьми, сейчас всячески демонстрирую свое присутствие в небе над нашей планетой.