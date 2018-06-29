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НЛО сигарообразной формы появился в небе над Калифорнией

В последнее время появляется много свидетелей появления НЛО в небе над нашей планетой. Кажется, что инопланетные корабли вовсе не пытаются скрывать свое присутствие. На днях очевидцы засняли НЛО сигарообразной формы над калифорнийским небом.

НЛО сигарообразной формы появился в небе над Калифорнией


Множится количество наблюдений как отдельных НЛО, так и целых групп неопознанных летающих объектов. Причем инопланетные корабли появляются в дневное время суток, когда их могут увидеть максимальное количество очевидцев.

26 июня текущего года над небом американского города Милпитас, который расположен в Калифорнии, появился огромный НЛО в форме сигары, который медленно двигался над горной местностью вблизи населенного пункта.



До сих пор остается один из самых важных вопросов о том, почему НЛО, которые ранее стремились всячески маскироваться, чтобы не быть замеченными людьми, сейчас всячески демонстрирую свое присутствие в небе над нашей планетой.
 
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:40
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