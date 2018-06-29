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FIFA: Россия организовала потрясающий чемпионат мира

Глава подразделения FIFA по проведению различных турниров Колин Смит в интервью для журналистов сообщил, что Россия организовала потрясающий чемпионат, когда все участники положительно отзываются о стадионах, персонале и болельщиках, цитирует чиновника портал РИА Новости.

FIFA: Россия организовала потрясающий чемпионат мира


Положительный отзыв получили тренировочные базы, отели и сама атмосфера мундиаля, которая захватила все города-участники турнира. Поддержка зрителей на каждом стадионе невероятная, когда болельщики, гости чемпионата и сами футболисты испытывают только позитивные эмоции.

Порадовала Смита и реакция СМИ, когда даже иностранные издания в позитивном ключе отзываются о ЧМ-2018. Коммерческие партнеры FIFA также довольны, но осталось еще много всего пройти, напоминает чиновник. При этом атмосфера мундиаля напоминает большой фестиваль, когда действие красочного шоу разворачивается не только на стадионе, но и в фан-зонах.
 
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Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:07
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