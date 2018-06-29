FIFA: Россия организовала потрясающий чемпионат мира

Положительный отзыв получили тренировочные базы, отели и сама атмосфера мундиаля, которая захватила все города-участники турнира. Поддержка зрителей на каждом стадионе невероятная, когда болельщики, гости чемпионата и сами футболисты испытывают только позитивные эмоции.Порадовала Смита и реакция СМИ, когда даже иностранные издания в позитивном ключе отзываются о ЧМ-2018. Коммерческие партнеры FIFA также довольны, но осталось еще много всего пройти, напоминает чиновник. При этом атмосфера мундиаля напоминает большой фестиваль, когда действие красочного шоу разворачивается не только на стадионе, но и в фан-зонах.