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Ксения Бородина беспокоится о дальнейших перспективах российской сборной на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу 2018 года стал главным событием лета для многих стран и в особенности для России, поскольку именно она его проводит на своих стадионах. О Мундиале, который принес немало сюрпризов, говорят на каждом углу, вне зависимости от сферы своей профессиональной деятельности.

Не осталась в стороне и популярная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина. С самой первой игры она яро поддерживала игроков российской сборной и радовалась вместе с ними каждому забитому голу, однако сейчас она выразила острую обеспокоенность перспективами команды в последующих играх в плей-офф.

Ксения Бородина беспокоится о дальнейших перспективах российской сборной на ЧМ-2018

Особенно усилилось ее волнение после того, как Россия «всухую» проиграла Уругваю, но все-таки вышла в 1/8 финала, где сразится с Испанией.

В своем микроблоге теледива опубликовала юмористическую картинку, на которой тренер сборной Станислав Черчесов, словно бабушка-сказочница выглядывает из окна и говорит свою коронную фразу: «Вот и сказочке конец!».

Ксения Бородина беспокоится о дальнейших перспективах российской сборной на ЧМ-2018


В подписи она поинтересовалась у подписчиков, имеют ли российские футболисты шанс обыграть испанских, отметив, что нынешний чемпионат настолько странный, что удивляться уже не приходится.

Многие фанаты согласились с Ксенией на счет странности матчей, однако их мнения по поводу дальнейшего будущего сборной в ЧМ-2018 разделились. Одни все-таки верят в то, что у россиян все получится, другие же пишут, что шансов очень мало.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:29
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