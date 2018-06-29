Ксения Бородина беспокоится о дальнейших перспективах российской сборной на ЧМ-2018

Не осталась в стороне и популярная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина. С самой первой игры она яро поддерживала игроков российской сборной и радовалась вместе с ними каждому забитому голу, однако сейчас она выразила острую обеспокоенность перспективами команды в последующих играх в плей-офф.Особенно усилилось ее волнение после того, как Россия «всухую» проиграла Уругваю, но все-таки вышла в 1/8 финала, где сразится с Испанией.В своем микроблоге теледива опубликовала юмористическую картинку, на которой тренер сборной Станислав Черчесов, словно бабушка-сказочница выглядывает из окна и говорит свою коронную фразу: «Вот и сказочке конец!».В подписи она поинтересовалась у подписчиков, имеют ли российские футболисты шанс обыграть испанских, отметив, что нынешний чемпионат настолько странный, что удивляться уже не приходится.Многие фанаты согласились с Ксенией на счет странности матчей, однако их мнения по поводу дальнейшего будущего сборной в ЧМ-2018 разделились. Одни все-таки верят в то, что у россиян все получится, другие же пишут, что шансов очень мало.