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В Сети появилось видео с падением первой ступени ракеты Чанчжэн-2C возле населенного пункта

В сети Интернет появилось видео, которое сделали очевидцы. На кадрах видно как первая ступень ракеты Чанчжэн-2C упала прямо рядом с жилым массивом Фуцюань. Известно, что никто в результате падения части ракеты не пострадал. Это уже не первый подобный случай.

В Сети появилось видео с падением первой ступени ракеты Чанчжэн-2C возле населенного пункта


Вся проблема в том, что три из четырех космодромов Китая расположены в глубине страны. Таким образом, при запуске ракет ускорители и первые ступени довольно часто падают рядом с населенными пунктами и даже прямо на них. В 1996 году из-за этого погибло примерно шесть человек.



Теперь же, по заявлениям китайских властей, они эвакуируют всех жителей их опасных районов на момент запуска ракет. Самих же местных это даже немного забавляет. Они часто делают видео и даже фотографируются на фоне упавшего обломка.

Два дня назад возле населенного пункта Фуцюань упала первая ступень ракеты Чанчжэн-2C. На видео видно как при ударе об землю она взорвалась из-за оставшегося в ней горючего.
 
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Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:36
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