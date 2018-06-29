Друзья Владимира Кузьмина рассказали о его изменах Алле Пугачевой

Роман Кузьмина и Пугачевой стал бурной и яркой страницей в жизни обоих артистов. Алла Борисовна рассказывала, что они полюбили друг друга, а законный муж Примадонны - Евгений Болдин, был вынужден за неё бороться. Примадонна старалась делать для фаворита практически всё. Певица даже подарила Владимиру дорогую фирменную гитару, а также помогала в организации концертов. Однако Кузьмин уделял время творчеству, а не своей избраннице. По словам знакомой Владимира, он любил музыку, а также позволял любить себя другим женщинам.Женщина поведала, что Алла Борисовна очень любила музыканта, при этом страдала и плакала из-за него. Композитор Юрий Чернявский рассказал, что Примадонна обоготворяла Владимира, он также её любил, однако не так сильно. Тогда у Кузьмина было много любовниц, которые рожали от артиста детей.