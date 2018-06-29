Ева Мендес и Райан Голсинг ждут двойняшек

По словам инсайдеров, влюбленные были так счастливы, когда узнали, что у них будут двойняшки, называя это чудом.Сами будущие родители пока никак не комментируют это важное в их жизни событие. Хотя официального подтверждения ожидать вовсе и не стоит – свою последнюю беременность Ева скрывала до самых родов.Стоит напомнить, что чета Мендес-Гослинг вместе с 2011 года. Кинозвезды до сих пор не женаты, однако это не помешало влюбленным стать родителями двух дочерей – 2-летней Эсмеральды Аманды и годовалой Аманды Ли.