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Ева Мендес и Райан Голсинг ждут двойняшек

Недавно в Сети появилась новость о скором пополнении в семействе четы Мендес-Гослинг. По данным СМИ Ева и Райан ждут двойняшек. Отмечается, что актриса сделал ЭКО.

Ева Мендес и Райан Голсинг ждут двойняшек


По словам инсайдеров, влюбленные были так счастливы, когда узнали, что у них будут двойняшки, называя это чудом.

Ева Мендес и Райан Голсинг ждут двойняшек


Сами будущие родители пока никак не комментируют это важное в их жизни событие. Хотя официального подтверждения ожидать вовсе и не стоит – свою последнюю беременность Ева скрывала до самых родов.

Стоит напомнить, что чета Мендес-Гослинг вместе с 2011 года. Кинозвезды до сих пор не женаты, однако это не помешало влюбленным стать родителями двух дочерей – 2-летней Эсмеральды Аманды и годовалой Аманды Ли.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:23
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