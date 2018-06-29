Евгению Феофилактову в зеленом платье украшенном перьями подписчики сравнили с павлином
Ни для кого не секрет, что бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова очень популярна в социальной сети Instagram. За обновлениями ее страницы ежедневно следят более 1,4 миллионов человек.
Сама девушка старается ежедневно радовать своих подписчиков новыми фотографиями и роликами, а также делиться с ними мыслями, переживаниями и радостями.
Стоит отметить, что Женю очень часто приглашают на различные светские мероприятия, а также фотоссесии, видео с которых так любят смотреть фанаты. И несколько дней назад она порадовала их таким.
В своем микроблоге Феофилактова опубликовала бэкстейдж с одной их своих последних съемок, в котором предстала перед поклонниками в переливающемся полупрозрачном платье зеленого цвета с голубым отливом, украшенном перьями того же оттенка.
В итоге пользователям настолько понравился образ девушки, что они сравнили ее с одной из самых красивых птиц на планете – павлином. В комментариях к ролику они оставили множество комплиментов, а некоторые даже отметили, что если Антон Гусев увидит Женю в таком наряде, то пожалеет о том, что они расстались.