Евгению Феофилактову в зеленом платье украшенном перьями подписчики сравнили с павлином

Публикация от FEOFILAKTOVA EVGENIYA (@evgeniyafeofilaktova) 26 Июн 2018 в 11:43 PDT

Сама девушка старается ежедневно радовать своих подписчиков новыми фотографиями и роликами, а также делиться с ними мыслями, переживаниями и радостями.Стоит отметить, что Женю очень часто приглашают на различные светские мероприятия, а также фотоссесии, видео с которых так любят смотреть фанаты. И несколько дней назад она порадовала их таким.В своем микроблоге Феофилактова опубликовала бэкстейдж с одной их своих последних съемок, в котором предстала перед поклонниками в переливающемся полупрозрачном платье зеленого цвета с голубым отливом, украшенном перьями того же оттенка.В итоге пользователям настолько понравился образ девушки, что они сравнили ее с одной из самых красивых птиц на планете – павлином. В комментариях к ролику они оставили множество комплиментов, а некоторые даже отметили, что если Антон Гусев увидит Женю в таком наряде, то пожалеет о том, что они расстались.