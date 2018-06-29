Suzuki представит молодёжное авто под новым суббрендом

Suzuki пока презентует только концепт своего будущего авто на мотор-шоу GIIAS. Он пройдёт в период 2 – 12 августа текущего года. Новинка будет построена на базе Suzuki Wagon R. Сейчас это самое маленькое авто японского бренда в рамках индонезийского рынка. Габариты машины составляют 3 600х1 475х1 670 миллиметра, размер колёсной базы авто - 2 400 мм. Под новым брендом поздней выйдут также прочие авто. Все они останутся в рамках местного авторынка.Хотя суббренд останется в рамках Индонезии, адаптированные версии могут предложить на прочих азиатских рынках. Suzuki в Индонезии является одной из 5-ти самых популярных компаний. За прошедший год её реализовали в количестве 111 660 авто. По объёму реализации первое место в государстве занимает Toyota (370 000 авто).