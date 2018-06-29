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Suzuki представит молодёжное авто под новым суббрендом

В Индонезии в конце текущего лета проведут международную автовыставку GIIAS. Там покажут много любопытных новинок. Одна из них будет молодежным кроссовером, который Suzuki будет выпускать под дочерней новой маркой.

Suzuki представит молодёжное авто под новым суббрендом


Suzuki пока презентует только концепт своего будущего авто на мотор-шоу GIIAS. Он пройдёт в период 2 – 12 августа текущего года. Новинка будет построена на базе Suzuki Wagon R. Сейчас это самое маленькое авто японского бренда в рамках индонезийского рынка. Габариты машины составляют 3 600х1 475х1 670 миллиметра, размер колёсной базы авто - 2 400 мм. Под новым брендом поздней выйдут также прочие авто. Все они останутся в рамках местного авторынка.

Хотя суббренд останется в рамках Индонезии, адаптированные версии могут предложить на прочих азиатских рынках. Suzuki в Индонезии является одной из 5-ти самых популярных компаний. За прошедший год её реализовали в количестве 111 660 авто. По объёму реализации первое место в государстве занимает Toyota (370 000 авто).
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:15
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