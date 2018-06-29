Корабль Dragon с роботом Cimon отправился к МКС

Cimon получил камеры, динамики и микрофон, чтобы иметь возможность общаться с экипажем. Также для передвижения по станции в условиях микрогравитации инженеры установили вентилятор. С помощью специальных датчиков робот будет определять свое место положения. В целом это устройство представляет собой сенсорного интроверта, наделенного терминологией космонавтов.Сообщается, что вместе с Cimon будет работать астронавт Александр Герст. Они выполнят три эксперимента. Первый предназначен для определения принципа появления кристаллов в условиях микрогравитации, в рамках второго компаньоны соберут кубик Рубика, третьим этапом станет видеонаблюдение.