Корабль Dragon с роботом Cimon отправился к МКС
Сегодня состоялся успешный запуск ракеты Falcon 9, на борту которой был установлен грузовой корабль Dragon. В рамках миссии по снабжению МКС, кроме научного оборудования и груза для экипажа компания SpaceX отправила умного робота-помощника Cimon или Crew Interactive Mobile Companion. Это устройство было создано совместными усилиями Airbus и IBM.
Cimon получил камеры, динамики и микрофон, чтобы иметь возможность общаться с экипажем. Также для передвижения по станции в условиях микрогравитации инженеры установили вентилятор. С помощью специальных датчиков робот будет определять свое место положения. В целом это устройство представляет собой сенсорного интроверта, наделенного терминологией космонавтов.
Сообщается, что вместе с Cimon будет работать астронавт Александр Герст. Они выполнят три эксперимента. Первый предназначен для определения принципа появления кристаллов в условиях микрогравитации, в рамках второго компаньоны соберут кубик Рубика, третьим этапом станет видеонаблюдение.
Cimon получил камеры, динамики и микрофон, чтобы иметь возможность общаться с экипажем. Также для передвижения по станции в условиях микрогравитации инженеры установили вентилятор. С помощью специальных датчиков робот будет определять свое место положения. В целом это устройство представляет собой сенсорного интроверта, наделенного терминологией космонавтов.
Сообщается, что вместе с Cimon будет работать астронавт Александр Герст. Они выполнят три эксперимента. Первый предназначен для определения принципа появления кристаллов в условиях микрогравитации, в рамках второго компаньоны соберут кубик Рубика, третьим этапом станет видеонаблюдение.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:00