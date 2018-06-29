Apple вводит запрет на совершение покупок пользователями старых гаджетов
Корпорацией Apple, начиная последним днем июня, внедряются ограничения для владельцев старых гаджетов, выпуск которых прошел до 2011 года.
Из сообщений следует, что у данных пользователей будет отсутствовать доступ к возможности совершать покупки контента из сервисов iTunes и App Store. Кроме этого, не будет возможности изменения персональных платежных данных. Как заявили представители компании, данный запрет затронет всех обладателей гаджетов, которые функционируют на платформах, с установленными операционными системами iOS 4.3.5 и OS X 10.8.5.
Необходимо напомнить, что смартфоны на данной версии программного обеспечения начали выходить семь лет назад, в то время, как ноутбуки - пять лет назад. По мнению аналитиков, изменения связали с несоответствием между требованиями онлайн-магазина Apple м системной оболочки. Помимо прочего, устаревшими операционными системами не соблюдается необходимый уровень защиты от уязвимости непрекращающихся хакерских атак, из-за чего появляется возможность платежной информации пользователя стать известной злоумышленникам.