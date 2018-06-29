Apple вводит запрет на совершение покупок пользователями старых гаджетов

Из сообщений следует, что у данных пользователей будет отсутствовать доступ к возможности совершать покупки контента из сервисов iTunes и App Store. Кроме этого, не будет возможности изменения персональных платежных данных. Как заявили представители компании, данный запрет затронет всех обладателей гаджетов, которые функционируют на платформах, с установленными операционными системами iOS 4.3.5 и OS X 10.8.5.Необходимо напомнить, что смартфоны на данной версии программного обеспечения начали выходить семь лет назад, в то время, как ноутбуки - пять лет назад. По мнению аналитиков, изменения связали с несоответствием между требованиями онлайн-магазина Apple м системной оболочки. Помимо прочего, устаревшими операционными системами не соблюдается необходимый уровень защиты от уязвимости непрекращающихся хакерских атак, из-за чего появляется возможность платежной информации пользователя стать известной злоумышленникам.