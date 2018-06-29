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Регина Тодоренко подарит поклонникам «День срача»

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко разрешила в определённый день оскорблять и обзывать себя.

Регина Тодоренко подарит поклонникам «День срача»


Регина Тодоренко в своём аккаунте Instagram обнародовала снимок с дачи. На данной публикации украинская ведущая изображена без макияжа. В посте телезвезда написала, что у хейтеров есть множество времени, чтобы писать ей гадости. Если у некоторых пользователей накопилось много «яда», то девушка дарит им «День срача». Звезда будет публиковать одну скандальную фотографию каждую последнюю среду месяца на «растерзание всем фанатам».

Регина Тодоренко подарит поклонникам «День срача»


В «День срача» поклонники телеведущей смогут не только оскорблять и обзывать её, но и оставлять грустные комментарии, как у них много проблем им как плохо им живётся. В конце Регина посоветовала своим хейтерам высказаться, так как им после этого станет легче. Пост теледивы за два дня собрал свыше 270 тысяч лайков и более 2,5 тысяч комментариев.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30
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