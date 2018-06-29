Регина Тодоренко подарит поклонникам «День срача»

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко разрешила в определённый день оскорблять и обзывать себя.
Регина Тодоренко в своём аккаунте Instagram обнародовала снимок с дачи. На данной публикации украинская ведущая изображена без макияжа. В посте телезвезда написала, что у хейтеров есть множество времени, чтобы писать ей гадости. Если у некоторых пользователей накопилось много «яда», то девушка дарит им «День срача». Звезда будет публиковать одну скандальную фотографию каждую последнюю среду месяца на «растерзание всем фанатам».
В «День срача» поклонники телеведущей смогут не только оскорблять и обзывать её, но и оставлять грустные комментарии, как у них много проблем им как плохо им живётся. В конце Регина посоветовала своим хейтерам высказаться, так как им после этого станет легче. Пост теледивы за два дня собрал свыше 270 тысяч лайков и более 2,5 тысяч комментариев.