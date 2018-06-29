Скарлетт Йоханссон оказалась в списке любовниц Тома Круза

По словам помощника Тома Круза, красавица Скарлетт Йоханссон могла бы стать новой избранницей голливудского актёра, который на тот момент развёлся с женой и был привлекательным холостяком.Список любовниц голливудской звезды был составлен в 2001 году, после того, как актёр официально развёлся с Николь Кидман. В этот список якобы входили и другие девушки, однако Скарлетт Йоханссон актёр уделял особое внимание. По словам помощника Тома Круза, все претендентки на роль любовницы кинозвезды проходили своеобразный «кастинг».Сама Скарлетт Йоханссон восприняла такие новости крайне негативно. Актриса отметила, что ей неприятно слышать о неправдивом соперничестве за сердце Тома Круза. Комментарии по этому поводу со стороны актёра пока не приводились.