Сергей Шнуров показал своих старших детей впервые за долгое время

Свой пост певец подписал так: «Пьяные дети. Шнуровы», не уточнив, однако, что именно наследники отмечали. Дети артиста живут в Санкт-Петербурге. Сын увлекается живописью, а дочь – графический дизайнер.Стоит напомнить, что Сергей Шнуров сейчас разводится с Матильдой Шнуровой. Не так давно модель попросила хейтеров не строить догадки относительно причины их развода, а заниматься личной жизнью.