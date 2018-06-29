Сергей Шнуров показал своих старших детей впервые за долгое время
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не балует своих поклонников снимками наследников, однако недавно сделал исключение. В Instagram появилось фото его старших детей – 18-летнего Апполона и 25-летенй Серафимы.
Свой пост певец подписал так: «Пьяные дети. Шнуровы», не уточнив, однако, что именно наследники отмечали. Дети артиста живут в Санкт-Петербурге. Сын увлекается живописью, а дочь – графический дизайнер.
Стоит напомнить, что Сергей Шнуров сейчас разводится с Матильдой Шнуровой. Не так давно модель попросила хейтеров не строить догадки относительно причины их развода, а заниматься личной жизнью.
Свой пост певец подписал так: «Пьяные дети. Шнуровы», не уточнив, однако, что именно наследники отмечали. Дети артиста живут в Санкт-Петербурге. Сын увлекается живописью, а дочь – графический дизайнер.
Стоит напомнить, что Сергей Шнуров сейчас разводится с Матильдой Шнуровой. Не так давно модель попросила хейтеров не строить догадки относительно причины их развода, а заниматься личной жизнью.