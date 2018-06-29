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На рынок вышел новый смартфон LG X2 с ценником в 175 долларов

На рынке смартфонов появился девайс LG X2, который оснащен процессором от Qualcomm и операционной системой Android 7.1.2 Nougat. Цена этого устройства составляет 175 долларов.

На рынок вышел новый смартфон LG X2 с ценником в 175 долларов


Сообщается, что новинка получила 5-дюймовый экран типа IPS, разрешение которого 1280 × 720 точек. В качестве вычислительного модуля установлен процессор Qualcomm Snapdragon 425. Этот модуль укомплектован четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 с частотой 1,3 ГГц. Также чип дополняется графическим контроллером Adreno 308.

Объем оперативной и постоянной памяти составляет 2 и 16 гигабайт соответственно. Для фото- и видеосъемки предлагаются камеры с разрешением в 8 и 5 мегапикселей. Тыльный модуль наделен светодиодной вспышкой.

Конечно же, LG X2 получил поддержку технологии LTE благодаря установленному модему X6 LTE. Кроме него беспроводную связь пользователя обеспечат такие модули как Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2. За автономность ответит батарея с емкостью в 2,5 тысячи мАч.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:43
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