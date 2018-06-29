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Дутые сенсации: что заинтересовало BBC в далеком селе Челябинской области?

Журналистам BBC обычно нет дела до проблем российской глубинки, как и российским СМИ неинтересны зеленые холмы Вустершира. Тем удивительнее видеть на страницах британского издания заурядную историю из зала районного суда Челябинской области.

Дутые сенсации: что заинтересовало BBC в далеком селе Челябинской области?

Для небольшого села Чесма Челябинской области внимание британского информационного агентства в новинку – тут не только британские, но и федеральные российские СМИ появляются редко. Но чем же могло привлечь внимание Русской службы BBC это небольшое село? Британским «стервятникам» оказался интересен местный бытовой спор, который 22 июня был разрешен Чесменским районным судом.

В семье Литвиновых последние несколько месяцев отношения совсем не ладятся. Яблоком раздора стали деньги – пять миллионов рублей, которые, по определению суда, на Литвиновых буквально «упали с неба». Сумма для российской глубинки внушительная, и за нее в тот же миг разразился спор между пожилой четой Литвиновых и молодой снохой. Эти деньги, как утверждают Литвиновы старшие, являются компенсацией за смерть их сына, который добровольцем уехал воевать в Сирии в составе «ЧВК Вагнер». Светлана Литвинова – ныне вдова бойцы – получила эту компенсацию, но убитым горем родителям это не понравилось, и они решили через суд доказать, что и им причитается часть средств. Но суд отказал в иске, не посчитав доводы истцов (Литвиновых старших) достаточными и не найдя оснований для дальнейшего рассмотрения.

Именно эта бытовая история и заинтересовала британское издание. Журналисты Русской службы BBC, как назойливые мухи, крутились вокруг Литвиновых и судебного процесса, пытаясь на ровном месте раздуть очередной политический скандал. Но доводы судьи, видимо, ничего не значат для журналистов. Конечно, убитые горем люди порой поступают еще и не так – ругаются по мелочам, но вряд ли кому-то из них со временем, когда улягутся страсти, понравится, что их историю раз за разом используют в качестве инструмента в политической борьбе.

И Литвиновы, к сожалению, в этом плане не единственные пострадавшие – журналисты Русской службы BBC за последнее время опубликовали порядка десятка похожих материалов. Вот, например, история Нины Атюшевой – матери еще одного добровольца, отправившегося бороться с терроризмом в Сирию и погибшего там. Эта, как и все остальные подобные истории, очень похожи – все они пропитаны горем родственников погибших бойцов, но стервятники BBC красной нитью вшили в них политический подтекст. Это не оды мужеству и смелости наших ребят, а ядовитая критика в их адрес. При этом в авторы этой критики Русская служба BBC раз за разом пытается записать убитых горем родственников. И вряд ли журналисты хоть немного задумываются о морально-этической стороне их «творчества» – на полях информационной войны против России, как говорится, все средства хороши.
 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:23
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