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Российская компания представила мощный игровой компьютер с функцией майнинга

Представители российской компании Crypto Technology создали мощный игровой компьютер под названием Cashbox X-Gaming. Его особенность в том, что он позволяет еще и майнить криптовалюту, а в данном случае это все валюты, кроме биткоина.

Российская компания представила мощный игровой компьютер с функцией майнинга


Отмечается, что аппарат Cashbox X-Gaming может комплектоваться такими процессорами как Intel i5 и i7. Внутри также установлено две графические системы моделей Nvidia GTX 1060/1070/1080 Ti. Объем оперативной памяти DDR 4 находится на уровне 16-64 гигабайт. Что касается мощности вычислительной системы для добычи криптовалюты, то этот показатель достигает отметки в 106 MH/S. Специально для эффективного охлаждения было установлено 3 кулера, при этом они устанавливались с запасом мощности.

Также создатели компьютера позаботились о том, чтобы в устройстве уже была предустановленная программа для добычи альткоинов. Чтобы приступить к игре или майнингу, необходимо при включении системы выбрать нужный режим. В режиме майнинга у пользователя есть свой собственный виртуальный кабинет, защищенный паролем и даже 2-этапной аутентификацией.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:00
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