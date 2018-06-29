Власти США пытаются изъять найденные в Розуэлле обломки НЛО

Когда впервые учитель геологии и преподаватель наук о земле Франк Кимблер приехал в Розуэлл, Нью-Мексико, на постоянное место жительства, он почти сразу посетил местную достопримечательность – место крушения инопланетного корабля, произошедшее в 1947 году.Тогда-то он и нашел фрагменты обломков неизвестного металла, имевшего следы искусственного, но не природного происхождения.Ученый сделал анализ обломков совместно с музеем и исследовательским центром по изучению НЛО, который указал на то, что данный материал внеземного происхождения, однако не является метеоритом или метеоритным железом, а скорее похож на легкий сплав необычайной прочности.Геолог не остановился на одном исследовании обломков и был уже совсем близок к доказательству того, что это фрагмент НЛО, как внезапно получил извещение от Бюро по землепользованию в Нью-Мексико, сообщавшее, что он добыл эти обломки незаконным путем, потому все фрагменты должны быть переданы властям США.Ученый не сдался и нанял адвоката, который смог доказать, что требование Бюро незаконно. Власти отступили, но лишь на короткое время. Кимблер сожалеет о том, что рассказал о находке на сайте Фестиваля НЛО.