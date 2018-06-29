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Власти США пытаются изъять найденные в Розуэлле обломки НЛО

Учитель геологии в средней школе в Розуэлле Франк Кимблер обнаружил несколько обломков НЛО в близлежащей пустыне в месте его крушения в 1947 году. Фрагменты инопланетного корабля пытаются изъять у него власти США.

Власти США пытаются изъять найденные в Розуэлле обломки НЛО


Когда впервые учитель геологии и преподаватель наук о земле Франк Кимблер приехал в Розуэлл, Нью-Мексико, на постоянное место жительства, он почти сразу посетил местную достопримечательность – место крушения инопланетного корабля, произошедшее в 1947 году.
Тогда-то он и нашел фрагменты обломков неизвестного металла, имевшего следы искусственного, но не природного происхождения.

Власти США пытаются изъять найденные в Розуэлле обломки НЛО


Ученый сделал анализ обломков совместно с музеем и исследовательским центром по изучению НЛО, который указал на то, что данный материал внеземного происхождения, однако не является метеоритом или метеоритным железом, а скорее похож на легкий сплав необычайной прочности.

Власти США пытаются изъять найденные в Розуэлле обломки НЛО


Геолог не остановился на одном исследовании обломков и был уже совсем близок к доказательству того, что это фрагмент НЛО, как внезапно получил извещение от Бюро по землепользованию в Нью-Мексико, сообщавшее, что он добыл эти обломки незаконным путем, потому все фрагменты должны быть переданы властям США.

Ученый не сдался и нанял адвоката, который смог доказать, что требование Бюро незаконно. Власти отступили, но лишь на короткое время. Кимблер сожалеет о том, что рассказал о находке на сайте Фестиваля НЛО.
 
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:45
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