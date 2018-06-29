Яндекс» запустил технологию цифровой рекламы programmatic-модели

Принцип работы следующий: все цифровые экраны оснащены камерой, фиксирующей в поле своего зрения зрителя, затем определяется его пол и возраст. Затем системой подбирается рекламное объявление, подходящее для определенного человека, совершается закупка его на онлайн-аукционе и контент сразу транслируется на цифровой панели. Происходит все это за те несколько секунд, которые человек проводит рядом с экраном.На следующем этапе, уже после совершенного показа, на счет разместившей у себя рекламу организации, поступает оплата за факт состоявшегося просмотра и только в том случае, когда отобранный перед экраном зритель совпал с нужными характеристиками. Для примера, при нацеливании рекламной кампании на женщин от 25 до 35 лет, а находящимся перед панелью женщине 28 лет, другой 35 лет и мужчине 30 лет, то системой будет засчитан двойной показ. Алгоритмами покупатели не идентифицируются и не используются их персональные данные.При желании попробовать новый рекламный продукт, достаточно обратиться к курирующему проект менеджеру Яндекса. В скором будущем, возможность управления indoor-рекламой переедет в Директ, совместно с другими медийными кампаниями.