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Ольга Бузова «слила» в Сеть телефонный разговор с Филиппом Киркоровым

На днях в Сети появился фрагмент личного телефонного разговора Ольги Бузовой и поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, которым в последнее время приписывают роман. Причем «слила» его сама ведущая телепроекта «Дом-2».

На своем YouTube-канале она опубликовала очередной влог, в котором показала поклонникам, как они с подругами отпраздновали день рождения младшей сестры Ани, разговор с Анастасией Ивлеевой по поводу ее отношений с рэпером Элджеем, а также засветила откровенную беседу с Филиппом Бедросовичем.

Ольга Бузова «слила» в Сеть телефонный разговор с Филиппом Киркоровым

Во время звонка Оля спросила у артиста, когда же он наконец решиться сделать ответственный шаг, на что тот ответил завуалировано.

«Да зачем я тебе нужен? Ты и так крутая…А ты про что, любовь моя?», - заявил он.

Видимо Бузова надеялась сделать из этого сенсацию, однако пользователи Сети сочли данную беседу постановочной, поскольку девушка общалась очень наигранно и неестественно.

Ольга Бузова «слила» в Сеть телефонный разговор с Филиппом Киркоровым

Многие уверены, что теперь ради хайпа телеведущая будет частенько записывать подобные беседы на камеру и флиртовать с Киркоровым, называя его своим королем.

Впрочем, стоит отметить, что позже фрагмент с Филиппом Оле пришлось вырезать из своего видео, поскольку она случайно засветила его номер телефона.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:18
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