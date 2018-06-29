Ольга Бузова «слила» в Сеть телефонный разговор с Филиппом Киркоровым
На днях в Сети появился фрагмент личного телефонного разговора Ольги Бузовой и поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, которым в последнее время приписывают роман. Причем «слила» его сама ведущая телепроекта «Дом-2».
На своем YouTube-канале она опубликовала очередной влог, в котором показала поклонникам, как они с подругами отпраздновали день рождения младшей сестры Ани, разговор с Анастасией Ивлеевой по поводу ее отношений с рэпером Элджеем, а также засветила откровенную беседу с Филиппом Бедросовичем.
Во время звонка Оля спросила у артиста, когда же он наконец решиться сделать ответственный шаг, на что тот ответил завуалировано.
«Да зачем я тебе нужен? Ты и так крутая…А ты про что, любовь моя?», - заявил он.
Видимо Бузова надеялась сделать из этого сенсацию, однако пользователи Сети сочли данную беседу постановочной, поскольку девушка общалась очень наигранно и неестественно.
Многие уверены, что теперь ради хайпа телеведущая будет частенько записывать подобные беседы на камеру и флиртовать с Киркоровым, называя его своим королем.
Впрочем, стоит отметить, что позже фрагмент с Филиппом Оле пришлось вырезать из своего видео, поскольку она случайно засветила его номер телефона.