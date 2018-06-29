Ольга Бузова «слила» в Сеть телефонный разговор с Филиппом Киркоровым

«Да зачем я тебе нужен? Ты и так крутая…А ты про что, любовь моя?», - заявил он.

На своем YouTube-канале она опубликовала очередной влог, в котором показала поклонникам, как они с подругами отпраздновали день рождения младшей сестры Ани, разговор с Анастасией Ивлеевой по поводу ее отношений с рэпером Элджеем, а также засветила откровенную беседу с Филиппом Бедросовичем.Во время звонка Оля спросила у артиста, когда же он наконец решиться сделать ответственный шаг, на что тот ответил завуалировано.Видимо Бузова надеялась сделать из этого сенсацию, однако пользователи Сети сочли данную беседу постановочной, поскольку девушка общалась очень наигранно и неестественно.Многие уверены, что теперь ради хайпа телеведущая будет частенько записывать подобные беседы на камеру и флиртовать с Киркоровым, называя его своим королем.Впрочем, стоит отметить, что позже фрагмент с Филиппом Оле пришлось вырезать из своего видео, поскольку она случайно засветила его номер телефона.