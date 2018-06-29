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Светлана Лобода показала пышную «суперзвезду» в леопардовых лосинах

Известная исполнительница Светлана Лобода показала страстный танец в леопардовых лосинах под песню «Суперзвезда». Видеоролик в Instagram за полчаса посмотрели и оценили 98 000 подписчиков.

Светлана Лобода показала пышную «суперзвезду» в леопардовых лосинах


Светлана Лобода продемонстрировала своим поклонникам видеоролик, на котором запечатлена дама с пышными формами «зажигающая» в леопардовых лосинах под хит исполнительницы «Суперзвезда». Опубликовав этот ролик на своей странице в Instagram, певица подписала его коротким комментарием: «Обожаю этот Style».

Новая песня Светланы Лободы буквально заполонила сеть, в клипе на песню «Суперзвезда» певица делала тверк на девятом месяце беременности. Многие на клип «Суперзвезда» снимают пародии, выкладывая в сеть видеоролики.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:17
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