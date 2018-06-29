Светлана Лобода показала пышную «суперзвезду» в леопардовых лосинах

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Июн 2018 в 12:55 PDT

Светлана Лобода продемонстрировала своим поклонникам видеоролик, на котором запечатлена дама с пышными формами «зажигающая» в леопардовых лосинах под хит исполнительницы «Суперзвезда». Опубликовав этот ролик на своей странице в Instagram, певица подписала его коротким комментарием: «Обожаю этот Style».Новая песня Светланы Лободы буквально заполонила сеть, в клипе на песню «Суперзвезда» певица делала тверк на девятом месяце беременности. Многие на клип «Суперзвезда» снимают пародии, выкладывая в сеть видеоролики.