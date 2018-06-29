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На Крымском мосту наблюдается рост потока авто

В последнее время выросло количество автомобилей, автобусов, которые пересекают Крымский мост.

На Крымском мосту наблюдается рост потока авто


Инфоцентром Крымского моста отмечается, что с момента открытия объекта непосредственно через Керченский пролив в обе стороны проехало свыше 508 тысяч транспортных средств, из которых примерно 5 тысяч автобусов. На Крымском мосту с начала движения его пересекало примерно 14,5 тысяч авто в сутки. Согласно предположений миллионное авто по мосту проедет в начале августа. Практически всё время сохранялся приблизительно одинаковый трафик непосредственно в оба направления.

10 июня наблюдали превалирование потока ТС со стороны Краснодарского края. По мосту через Керченский пролив тогда проехало свыше 15 тыс авто, а выехало около 10 тыс машин. Трафик в направлении от крымского полуострова 12 июня превзошёл краснодарский (12,7 тыс против 10 тыс авто). У автобусов отмечают более равнозначную интенсивность движения. Количество рейсов в обе стороны с 15 июня увеличилось до 200 авто. Согласно ожиданиям поток ТС на Крымском мосту увеличится с завершением чемпионата.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:15
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