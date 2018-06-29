Apple получила патент на разработку «умной» одежды для глухих и слепых

Отмечается, что в патентном документе указано наличие специальных датчиков, установленных на одежду. Именно эти небольшие сенсоры должны будут собирать информацию с окружающей среды, а затем передавать ее пользователю. Более того, система станет составлять карту. Этой картой сможет пользоваться человек, носящий «умную» одежду.Что касается передачи информации, то слепой пользователь будет получать данные с помощью звуковых сообщений, а глухому система сможет подсказывать через тактильные ощущения. Это значит, что команды будут передаваться через датчики, установленные уже на внутренней стороне одежды.Не исключается наличие устройства, которое будет синхронизировано с самой одеждой. Скорее всего, этим устройством станет iPhone и Apple Watch.