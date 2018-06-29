Apple получила патент на разработку «умной» одежды для глухих и слепых
Стало известно, что американская компания Apple получила патент на новую разработку, в роли которой выступает специальная одежда, предназначенная для глухих и слепых людей. По задумке разработчиков, такая одежда должна будет координировать движение человека с ограниченными возможностями.
Отмечается, что в патентном документе указано наличие специальных датчиков, установленных на одежду. Именно эти небольшие сенсоры должны будут собирать информацию с окружающей среды, а затем передавать ее пользователю. Более того, система станет составлять карту. Этой картой сможет пользоваться человек, носящий «умную» одежду.
Что касается передачи информации, то слепой пользователь будет получать данные с помощью звуковых сообщений, а глухому система сможет подсказывать через тактильные ощущения. Это значит, что команды будут передаваться через датчики, установленные уже на внутренней стороне одежды.
Не исключается наличие устройства, которое будет синхронизировано с самой одеждой. Скорее всего, этим устройством станет iPhone и Apple Watch.