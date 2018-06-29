Загадочное место с искажением времени обнаружили в пустыне Невады

Проводивший исследование в южной части Невады, в «Зоне-51», Уоррне нашел место, в котором время замедляет свой ход.Исследователь паранормальных явлений использовал технологию с применением дифференциального измерителя скорости времени, изобретенный инженером из Силиконовой долины Роном Хитом. Аппарат имеет вид 30-метрового кабеля с датчиком на конце, который посылает сигнал, возвращающийся в определенное место за одинаковое время.В процессе всего эксперимента Джошуа Уоррен лишь в одном месте получил данные значения времени с замедлением на 20 микросекунд. По мнению уфолога, причиной данного феномена может быть аномальный участок нашей планеты, в котором происходит искажение времени, или тестирование где-то неподалеку неизвестной технологии. Стоит отметить, что этот участок находится вблизи «Зоны-51», секретной военный базы США.Джошуа Уоррен продолжает исследование, чтобы найти ответы на свои вопросы о том, что же могло вызвать подобную аномалию.