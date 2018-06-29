Песню Noize MC и Монеточки «Чайлдфри» будет проверять прокуратура

Юрист Сергей Афанасьев заявил, что в песне присутствуют строки, которые призывают к действию, которое может навредить здоровью и жизни юных слушателей. Если прокуратура найдет нарушения, то к данному делу привлекут Роскомнадзор, в результате песню могут заблокировать. Клип на композицию «Чайлдфри» с начала июня собрал уже свыше 5 миллионов просмотров. Авторы утверждают, что трек представляет собой социальную сатиру. Но это не меняет настрой Афанасьева.Стоит отметить, что юрист имеет очень внушительную репутацию. Раньше Сергей Афанасьев через судебное разбирательство добился того, чтобы известный отечественный рэп-исполнитель Баста снял с продажи собственную линию одежды, на которой имелась символика «А.У.Е.».