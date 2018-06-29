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Песню Noize MC и Монеточки «Чайлдфри» будет проверять прокуратура

Проверку осуществят по просьбе адвоката Сергея Афанасьева. Причиной послужили довольно провокационные строки в композиции Noize MC и Монеточки «Чайлдфри».

Песню Noize MC и Монеточки «Чайлдфри» будет проверять прокуратура


Юрист Сергей Афанасьев заявил, что в песне присутствуют строки, которые призывают к действию, которое может навредить здоровью и жизни юных слушателей. Если прокуратура найдет нарушения, то к данному делу привлекут Роскомнадзор, в результате песню могут заблокировать. Клип на композицию «Чайлдфри» с начала июня собрал уже свыше 5 миллионов просмотров. Авторы утверждают, что трек представляет собой социальную сатиру. Но это не меняет настрой Афанасьева.

Песню Noize MC и Монеточки «Чайлдфри» будет проверять прокуратура


Стоит отметить, что юрист имеет очень внушительную репутацию. Раньше Сергей Афанасьев через судебное разбирательство добился того, чтобы известный отечественный рэп-исполнитель Баста снял с продажи собственную линию одежды, на которой имелась символика «А.У.Е.».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:45
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