Twitter и Facebook реализовали запуск сервиса для отслеживания рекламы

Запущенная Facebook и Twitter программа по отслеживанию рекламы, появилась как результат скандала двухгодичной давности. В результате которого, размещаемая на страницах социальных сетей реклама политического содержания, стала прозрачной. Данная возможность позволила исключить, так называемые, анонимные вбросы. Как уточнили разработчики, на первоначальном этапе, новая платформа будет заниматься отслеживанием источников именно политической рекламы. Сам сервис открыли перед проведение федеральных выборов в США.Планируется, что в будущем возможности новой программы позволят пользователям следить за достоверностью любой информации, содержащей рекламный материал. Можно будет проверить подлинность сообщений, компании, размещающие объявления, а также качество отзывов, сопровождающих рекламируемый товар или услугу. Как предположили эксперты, новым сервисом в Twitter и Facebook не особо заинтересуется простой пользователь, которым обычно пропускается в социальной сети любой рекламный контент.