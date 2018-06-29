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Twitter и Facebook реализовали запуск сервиса для отслеживания рекламы

Как рассказали разработчики, благодаря новому сервису максимально упростится как пользователям, так и представителям спецслужб задача определения авторов контента, а также источников финансирования.

Запущенная Facebook и Twitter программа по отслеживанию рекламы, появилась как результат скандала двухгодичной давности. В результате которого, размещаемая на страницах социальных сетей реклама политического содержания, стала прозрачной. Данная возможность позволила исключить, так называемые, анонимные вбросы. Как уточнили разработчики, на первоначальном этапе, новая платформа будет заниматься отслеживанием источников именно политической рекламы. Сам сервис открыли перед проведение федеральных выборов в США.

Twitter и Facebook реализовали запуск сервиса для отслеживания рекламы


Планируется, что в будущем возможности новой программы позволят пользователям следить за достоверностью любой информации, содержащей рекламный материал. Можно будет проверить подлинность сообщений, компании, размещающие объявления, а также качество отзывов, сопровождающих рекламируемый товар или услугу. Как предположили эксперты, новым сервисом в Twitter и Facebook не особо заинтересуется простой пользователь, которым обычно пропускается в социальной сети любой рекламный контент.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:30
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