Армаду НЛО заметили над Порту-де-Мос в Португалии

Очевидцам из португальского города Порту-де-Мос удалось запечатлеть в ночном небе армаду НЛО. На предоставленных свидетелями кадрах можно увидеть, что объекты имеют треугольную форму, по краям которой сверкают огни.В процессе полета группа НЛО двигалась беззвучно. В колонии, пролетавшей над городом, очевидцы насчитали шесть летательных аппаратов. Отмечается, что это произошло, когда на улицах присутствовало множество свидетелей.Авторы ролика убеждены, что объектами были не вертолеты, самолеты и беспилотники, а нечто неизвестное. Однако ответить, на вопрос о том, почему НЛО провели подобную демонстрацию в присутствии стольких очевидцев, никто не смог.