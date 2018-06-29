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Армаду НЛО заметили над Порту-де-Мос в Португалии

26 июня текущего года в небе над Порту-де-Мос в Португалии местные жители заметили группу неопознанных летающих объектов, которые двигались друг за другом на небольшой высоте.

Армаду НЛО заметили над Порту-де-Мос в Португалии


Очевидцам из португальского города Порту-де-Мос удалось запечатлеть в ночном небе армаду НЛО. На предоставленных свидетелями кадрах можно увидеть, что объекты имеют треугольную форму, по краям которой сверкают огни.

В процессе полета группа НЛО двигалась беззвучно. В колонии, пролетавшей над городом, очевидцы насчитали шесть летательных аппаратов. Отмечается, что это произошло, когда на улицах присутствовало множество свидетелей.



Авторы ролика убеждены, что объектами были не вертолеты, самолеты и беспилотники, а нечто неизвестное. Однако ответить, на вопрос о том, почему НЛО провели подобную демонстрацию в присутствии стольких очевидцев, никто не смог.
 
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:08
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