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Анастасия Ивлеева унизила Ольгу Бузову, рассказав об отношениях с Элджеем

Популярный в социальной сети Instagram блогер и по совместительству ведущая программы «Орел и Решка. Перезагрузка» Анастасия Ивлеева в дружеской беседе намекнула Ольге Бузовой на то, что никогда не страдала от отсутствия кавалеров, в отличие от нее.

Напомним, что с некоторых пор поющая ведущая телепроекта «Дом-2» ведет на собственном YouTube-канале блог, в котором еженедельно публикует видео о том, как проходят ее встречи, концерты и съемки.

Анастасия Ивлеева унизила Ольгу Бузову, рассказав об отношениях с Элджеем


И практически в каждом выпуске кто-то из героев пытается посмеяться над ней или унизить. То пенсионерка заявила, что без макияжа Оля «такая как все», то Григорий Лепс отмечает «хорошую растяжку» ее рта. А теперь отличилась и Анастасия Ивлеева.

Бузова задала девушке вопрос, который интересен всем ее подписчикам, действительно ли она встречается с рэпером Элджеем или это все сделано ради пиара. На что та ответила, что в шоу-бизнесе так дела не делаются и спросила, на что певица готова пойти ради эксклюзива.

Анастасия Ивлеева унизила Ольгу Бузову, рассказав об отношениях с Элджеем


Оля, недолго думая сообщила, что взамен на информацию готова прорекламировать блог Насти, чтобы о ней узнало как можно больше народа. В итоге, та посчитала, что это сомнительное удовольствие и поспешила удалиться, оставив теледиву ни с чем.

Однако, потом стало ясно, что Ивлеева все-таки продолжила беседу с Бузовой, заявив, что ради пиара никогда ни с кем не встречалась, поскольку это бессмысленно и та ее за это похвалила.

Анастасия Ивлеева унизила Ольгу Бузову, рассказав об отношениях с Элджеем


В третий раз, когда девушка появилась во влоге, то Оля со словами «сенсация, Настя наконец-то нашла парня и счастлива с ним» порадовалась за коллегу, но та поспешила ее осадить.

«Наконец-то, это вот если бы у тебя появился парень, потому что у меня проблем не было», - сообщила блогер, на что Бузова только посмеялась.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:43
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