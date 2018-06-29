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"Заряженная" версия SEAT Leon Cupra сразился с лошадью на полосе препятствий

В рамках официального канала Seat появился ролик с необычным соревнованием, где участвовал «горячий» универсал Leon Cupra, а также скаковая лошадь Калгари. В свою очередь, состязания проходили на прямой, а также на полосе препятствий.

"Заряженная" версия SEAT Leon Cupra сразился с лошадью на полосе препятствий


Во время первого этапа животному и автомобилю нужно было преодолеть стометровую дистанцию. За рулём Seat Leon Cupra находился Хорди Жене - раллийный гонщик. Он с легкостью смог обойти лошадь. Эту дистанцию универсал проехал за 4,1 секунды. Калгари с наездницей для этого потребовалось 15 сек. Второй этап подразумевал полосу препятствий, которая располагается в барселонском гольф-клубе. Seat Leon Cupra нужно было объехать 8 барьеров, а животному - перепрыгнуть 12 препятствий, высотой в 2 метра. Авто на скорости в 80 км/ч преодолело все преграды за время в 31,43 сек. Калгари потребовалось для этого 57 сек.



Универсал в движение приводится турбированным 4-цилиндровым двухлитровым мотором на 300 л.с. Seat Leon Cupra до первой сотни разгоняется за 6 сек. Максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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