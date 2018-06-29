"Пуговка" вызвала негодование пользователей фотографиями с выпускного
Звезда телесериала «Папины дочки» до сих пор не теряет своей известности. Пользователи с большим интересом следят за жизнью девушки. Екатерина Старшова отпраздновала свой выпускной вечер.
Поклонники не могут смириться с тем, что "Пуговка" уже повзрослела. Екатерина Старшова вызвала негодование интернет-пользователей публикациями с выпускного вечера. Все потому, что девушка выбрала платье с откровенным вырезом, при этом на фото она изображена с бокалом коктейля, скорей всего спиртного. Некоторые фолловеры писали, что в жизни не отпустили бы свою дочку в таком наряде. Другие же заявили, что у юной девушки уже начала свисать грудь.
Поклонники также начали советовать, что не надо злоупотреблять алкогольными напитками, или как оклематься после похмелья. Это при всем том, что они не знают, что находится в бокале у Екатерины. Однако нашлись доброжелательные фанаты, вставшие на защиту своей любимицы, при этом искренне поздравили ее с выпуском.