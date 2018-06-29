"Пуговка" вызвала негодование пользователей фотографиями с выпускного

Поклонники не могут смириться с тем, что "Пуговка" уже повзрослела. Екатерина Старшова вызвала негодование интернет-пользователей публикациями с выпускного вечера. Все потому, что девушка выбрала платье с откровенным вырезом, при этом на фото она изображена с бокалом коктейля, скорей всего спиртного. Некоторые фолловеры писали, что в жизни не отпустили бы свою дочку в таком наряде. Другие же заявили, что у юной девушки уже начала свисать грудь.Поклонники также начали советовать, что не надо злоупотреблять алкогольными напитками, или как оклематься после похмелья. Это при всем том, что они не знают, что находится в бокале у Екатерины. Однако нашлись доброжелательные фанаты, вставшие на защиту своей любимицы, при этом искренне поздравили ее с выпуском.