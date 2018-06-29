Яна Рудковская стала на сторону Кержакова в споре с женой из-за ребёнка

Недавно супруга заслуженного мастера спорта России Александра Кержакова Милана провела прямой эфир в социальной сети Instagram, в котором подтвердила догадки подписчиков о том, что футболист отобрал у нее ребенка, как и в случае с его предыдущей женой Екатериной Сафроновой. Девушка слезно призналась, что уже более месяца не видела своего годовалого сына Артемия.Яна Рудковская, которая сама прошла тяжелый судебный путь в борьбе за наследников, приняла сторону спортсмена. Об этом телезвезда написала в своем аккаунте Instagram. В частности, продюсер отметила, что не смогла остаться в стороне в ситуации, настолько близкой ей по опыту. Теледиве очень жаль Милану, которую она поддерживала довольно долгое время из женской солидарности и пыталась помочь решить конфликт мирным путем. Но Рудковская никак не поймет, почему мать оставила своего малыша на нянь, с которыми он провел более четырех месяцев, а сама была неизвестно где, а не с ребенком.Стоит отметить, что подписчики Яны Рудковской, пока что, негативно отреагировали на то, что телеведущая «вмешивается в дела чужой семьи».