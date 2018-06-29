Александра Черно намерена до свадьбы похудеть на 50 кг

Сейчас эпатажная участница реалити-шоу «Дом-2» появилась на обложке проектного глянцевого журнала, а в статье призналась, что собирается до свадьбы похудеть на 50 килограммов.Радостной новостью Саша поделилась в своем микроблоге Инстаграм. Черно опубликовала снимок, на котором в руках держит июльский выпуск журнала «Дома-2». В описании к фото возлюбленная Иосифа Оганесяна сообщила, что ее мечта наконец-то сбылась и она оказалась на обложке глянцевого издания.В разговоре с журналистами телестройки Александра рассказала, что собирается до свадьбы избавиться от 50-ти лишних килограммов и даже предоставила некий образец, как будет выглядеть при таком телосложении.Вдобавок участница «Дома-2» призвала поклонников купить журнал с ее изображением. Сейчас Саша Черно придерживается практически всем прописанным ей диетам, а также весьма активно посещает оборудованный специально для нее спортзал.