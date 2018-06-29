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Александра Черно намерена до свадьбы похудеть на 50 кг

Вот уже на протяжении нескольких недель избранница Иосифа Оганесяна активно работает над своим похудением.

Александра Черно намерена до свадьбы похудеть на 50 кг


Сейчас эпатажная участница реалити-шоу «Дом-2» появилась на обложке проектного глянцевого журнала, а в статье призналась, что собирается до свадьбы похудеть на 50 килограммов.

Радостной новостью Саша поделилась в своем микроблоге Инстаграм. Черно опубликовала снимок, на котором в руках держит июльский выпуск журнала «Дома-2». В описании к фото возлюбленная Иосифа Оганесяна сообщила, что ее мечта наконец-то сбылась и она оказалась на обложке глянцевого издания.

В разговоре с журналистами телестройки Александра рассказала, что собирается до свадьбы избавиться от 50-ти лишних килограммов и даже предоставила некий образец, как будет выглядеть при таком телосложении.

Александра Черно намерена до свадьбы похудеть на 50 кг


Вдобавок участница «Дома-2» призвала поклонников купить журнал с ее изображением. Сейчас Саша Черно придерживается практически всем прописанным ей диетам, а также весьма активно посещает оборудованный специально для нее спортзал.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:28
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