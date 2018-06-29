Наталья Штурм просит подписчиков сказать приятные слова

Двадцать восьмого июня Наталье Штурм исполнилось 52 года. Артистка в рамках Instagram обнародовала публикацию, на которой она запечатлена на берегу океана в черном прозрачном коротком топе с красными маками, в широких разноцветных штанах. Исполнительница песен попросила всех, кто еще ее помнит поздравить с Днем Рождения. Интернет-пользователи отреагировали милостиво на такую просьбу. Некоторые фолловеры решил поддержать забытую певицу, и сказали ей приятные слова. Они похвалили исполнительницу песен за внешний вид, а также поздравили ее со значительной датой.Некоторые фанаты припомнили видео и фото в обнаженном видео, попросив «добавки». Публикация за сутки сумела собрать более одной тысячи отметок «Мне нравится» и свыше 100 поздравительных комментариев.