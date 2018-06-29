Дочь Иосифа Пригожина стала бизнес-леди и отказалась от денег отца

В интернет-магазине Данаи Пригожиной продаются вещи на стройных девушек и на дам с пышными формами. Девушка раньше стеснялась своего тела, однако потом решила из него сделать изюминку, теперь Даная участвует в фотосессиях, демонстрируя одежду из собственного магазина.Дочь Иосифа Пригожина прекрасно знает свои лучшие стороны, поэтому перед камерой позирует с уверенностью. По словам Данаи, её собственное дело приносит неплохой доход, поэтому она решила отказаться от денег своего отца. Помимо интернет-магазина Даная Пригожина профессионально занимается макияжем, что приносит её дополнительный доход.Бизнес-леди уверяет, что с отцом у них прекрасные отношения, а в его финансовой поддержке она больше не нуждается.