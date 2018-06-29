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Дочь Иосифа Пригожина стала бизнес-леди и отказалась от денег отца

Дочь известного продюсера Иосифа Пригожина отказалась от денег отца, так как она стала бизнес-леди. Даная Пригожина ранее была в плохих отношениях с отцом, однако в настоящее время отношения ними наладились, также девушка открыла свой интернет-магазин и отказалась от финансовой поддержки со стороны отца.

Дочь Иосифа Пригожина стала бизнес-леди и отказалась от денег отца


В интернет-магазине Данаи Пригожиной продаются вещи на стройных девушек и на дам с пышными формами. Девушка раньше стеснялась своего тела, однако потом решила из него сделать изюминку, теперь Даная участвует в фотосессиях, демонстрируя одежду из собственного магазина.

Дочь Иосифа Пригожина прекрасно знает свои лучшие стороны, поэтому перед камерой позирует с уверенностью. По словам Данаи, её собственное дело приносит неплохой доход, поэтому она решила отказаться от денег своего отца. Помимо интернет-магазина Даная Пригожина профессионально занимается макияжем, что приносит её дополнительный доход.

Бизнес-леди уверяет, что с отцом у них прекрасные отношения, а в его финансовой поддержке она больше не нуждается.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:15
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