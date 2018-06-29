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Российский рынок люксовых авто в мае вырос на 6%

За май текущего года в РФ купили 123 новых люксовых авто. Из этого следует, что рынок премиальных авто в России начинает расти. В мае месяце в годовом сравнении он увеличился на 6%.

Российский рынок люксовых авто в мае вырос на 6%


Люксовый сегмент в РФ возглавляет Mercedes-Benz Maybach S-Class. Жители России за май приобрели 56 данных авто. На втором месте оказалась марка Bentley (24 авто). На третьем месте оказался Maserati (20 авто). Жители РФ купили 9 авто Rolls-Royce, 6 авто Ferrari, 5 авто суперкаров Lamborghini, 3 авто Aston Martin. Более половины продаж люксовых машин в России происходят в Москве. Москвичи за май приобрели 64 авто. В Подмосковье купили 14 авто, в Санкт-Петербурге 11 машин, в Приморье 1 авто. В Тверской, Свердловской, Кемеровской, Ярославской, Новосибирской, Калининградской области купили по 2 люксовых авто. В прочих 19 регионах РФ продали по одной машине.

Помимо июньских цифр в 2018 году россияне купили 607 новых авто класса люкс. Продажи в данном случае снизились на 2 процента.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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