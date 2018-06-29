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Германия предложила создать «подушку безопасности» для безопасности смартфонов

Командой разработчиков из Германии принято решение начать разработку полезного проекта, связанного с противоударным чехлом для гаджетов. «Умный» чехол будет содержать сенсоры, которые встроены в гаджет для активации при падении, посредством специальных пружинящих ножки. Обычное состояние чехла выглядит стандартно, но при его свободном падении на пол, угловые части чехла выбрасывают по две изогнутые и пружинящие ножки.

Упавший телефон в итоге приземляется без повреждений на эти ножки и не ломается, благодаря отскакиванию, как от упругого матраса. На текущий момент устройство находится в стадии конструкторской сборки, создается идеальная модель прототипа. Зависимость дальнейшего массового производства, находится в поддержке желания разработчиков спонсорами, сбор средств организован посредством краудфандинговой площадки.

Германия предложила создать «подушку безопасности» для безопасности смартфонов


После знакомства с разработкой эксперты предположили, что обеспечивать подобными чехлами должны сами разработчики планшетов и смартфонов. Но у них, скорее всего, нет особой заинтересованности в сроках службы своих устройств, что вынуждает заботиться о дорогостоящих и хрупких мобильных телефонах энтузиастов-разработчиков.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:14
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