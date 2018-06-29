Германия предложила создать «подушку безопасности» для безопасности смартфонов

Упавший телефон в итоге приземляется без повреждений на эти ножки и не ломается, благодаря отскакиванию, как от упругого матраса. На текущий момент устройство находится в стадии конструкторской сборки, создается идеальная модель прототипа. Зависимость дальнейшего массового производства, находится в поддержке желания разработчиков спонсорами, сбор средств организован посредством краудфандинговой площадки.После знакомства с разработкой эксперты предположили, что обеспечивать подобными чехлами должны сами разработчики планшетов и смартфонов. Но у них, скорее всего, нет особой заинтересованности в сроках службы своих устройств, что вынуждает заботиться о дорогостоящих и хрупких мобильных телефонах энтузиастов-разработчиков.