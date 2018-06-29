Легенда «Дома-2» Май Абрикосов считает, что Андрей Малахов подозрительно много внимания уделяет Ольге Бузовой

По словам молодого человека, Андрей является профессионалом своего дела, у которого за много лет работы на Первом накопилось много нереализованный амбиций.Он считает, что Малахов ушел на «Россию-1» в большей степени потому, что не выдержал конкуренции в лице Ивана Урганта и Максима Галкина, которые благодаря своей харизме и «подвешенному языку» стали настоящими легендами телевидения.Теперь в новой студии мужчине никто не мешает реализовывать собственный потенциал. Он ведет более легкие программы, в которых, как и обычно, разбирается в сплетнях, скандалах и любовных интрижках.Также Абрикосов вспомнил, что раньше Андрей очень тесно дружил с Ксенией Собчак, однако теперь переключился на более успешную и популярную теледиву – Ольгу Бузову. По мнению парня, Малахов слишком уж зачастил ходить в фирменный ресторан ведущей телепроекта «Дом-2», а также посвящать ей эфиры своих программ.Самой же Бузовой, по словам Майя, очень льстит повышенное внимание, от таких известных на всю страну мужчин как Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Николай Баксов и Григорий Лепс, а потому, она полностью довольна всем тем, что сейчас с ней происходит.