АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Страшные тайны экспедиции Джона Франклина: Обезумевшие от холода и голода участники поедали друг друга
EUR 73.09 USD 63.29
Курс валют на 29.06.2018

Легенда «Дома-2» Май Абрикосов считает, что Андрей Малахов подозрительно много внимания уделяет Ольге Бузовой

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов, в своем микроблоге рассказал подписчикам о том, почему популярный телеведущий Андрей Малахов ушел с главного канала страны.

По словам молодого человека, Андрей является профессионалом своего дела, у которого за много лет работы на Первом накопилось много нереализованный амбиций.

Легенда «Дома-2» Май Абрикосов считает, что Андрей Малахов подозрительно много внимания уделяет Ольге Бузовой

Он считает, что Малахов ушел на «Россию-1» в большей степени потому, что не выдержал конкуренции в лице Ивана Урганта и Максима Галкина, которые благодаря своей харизме и «подвешенному языку» стали настоящими легендами телевидения.

Теперь в новой студии мужчине никто не мешает реализовывать собственный потенциал. Он ведет более легкие программы, в которых, как и обычно, разбирается в сплетнях, скандалах и любовных интрижках.

Легенда «Дома-2» Май Абрикосов считает, что Андрей Малахов подозрительно много внимания уделяет Ольге Бузовой

Также Абрикосов вспомнил, что раньше Андрей очень тесно дружил с Ксенией Собчак, однако теперь переключился на более успешную и популярную теледиву – Ольгу Бузову. По мнению парня, Малахов слишком уж зачастил ходить в фирменный ресторан ведущей телепроекта «Дом-2», а также посвящать ей эфиры своих программ.

Самой же Бузовой, по словам Майя, очень льстит повышенное внимание, от таких известных на всю страну мужчин как Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Николай Баксов и Григорий Лепс, а потому, она полностью довольна всем тем, что сейчас с ней происходит.

Легенда «Дома-2» Май Абрикосов считает, что Андрей Малахов подозрительно много внимания уделяет Ольге Бузовой
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:11
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы самые популярные кроссоверы в
Германия предложила создать «подушку
Легенда «Дома-2» Май Абрикосов считает, что
Российский геолог рассказал свою версию падения
89-летний отец Майкла Джексона скончался от рака
Рита Дакота и Влад Соколовский получили премию
Джулия Ванг рассказала, что "Битва экстрасенсов -
Павел и Маргарита Марсо продают свое имущество,
Вера Брежнева и ее старшая дочка похвастались
Ученые открыли секреты древнеегипетской и
Принц Уильям прогулялся со скандальной
Алиана Устиненко обвинила Ольгу Васильевну
Советскую «Победу» продают в Краснодаре по цене
Иван Ургант перешутил Семена Слепакова в «Лиге
Интернет-провайдеров обязали хранить трафик
Татьяна Котова продемонстрировала подтянутые
УАЗ возобновил разработку над новым кроссовером
Рэпер Дрейк представит неизвестную песню Майкла
Новокаледонский ворон может делать себе
Подписчики Ольги Бузовой считают, что она «косит»
Тренер сборной Англии рассказал, чем ему не
В РФ номер мобильного хотят приравнять к паспорту
Виктория Романец избавилась от нарощенных волос
«ВКонтакте» вынесла предупреждения группам о
Audi разрабатывает новый флагманский кроссовер
Троллинг-клип Эмина Агаларова с Трампом оценили
Эксперты рассказали, кто чаще всего теряет вещи
Honda приступает к разработке новых андроидов на
Тренер сборной Бельгии похвалил ЧМ-2018 в России
«Перезагрузка» не помогла»: Александра Черно
Просмотреть все новости