Автогонщик Хэмилтон записал первую песню с Агилерой
Известный автогонщик Хэмилтон записал первую песню с Агилерой, пытаясь скрыться под псевдонимом XNDA. Певица в свою очередь не стала раскрывать поклонникам все карты, заинтриговав их, сообщив, что многие бы удивились, узнав имя партнёра по исполнению нового хита.
Однако фанаты гонщика практически сразу же узнали любимого пилота, скрывающегося под псевдонимом XNDA. Первая песня автогонщика Льюис Хэмилтон и Кристины Агилеры называется Pipe. В композиции поётся о чувственных и романтичных событиях. В целом дуэт получился замечательный.
Стоит отметить, что гонщик Льюис Хэмилтон в сторону музыкальной индустрии продвигался уже давно. На этом пути песня в дуэте с Кристиной Агилерой является удачным экспериментом.
Автогонщик за рулём Mercedes ранее сотрудничал уже, с такими музыкантами, как Канье Уэстом и Джей Зи, однако треки собственного исполнения он пока не записывал. В свою очередь Агилера отметила, что у её партнёра имеются все шансы стать полноценным артистом.