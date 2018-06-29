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Автогонщик Хэмилтон записал первую песню с Агилерой

Известный автогонщик Хэмилтон записал первую песню с Агилерой, пытаясь скрыться под псевдонимом XNDA. Певица в свою очередь не стала раскрывать поклонникам все карты, заинтриговав их, сообщив, что многие бы удивились, узнав имя партнёра по исполнению нового хита.

Автогонщик Хэмилтон записал первую песню с Агилерой


Однако фанаты гонщика практически сразу же узнали любимого пилота, скрывающегося под псевдонимом XNDA. Первая песня автогонщика Льюис Хэмилтон и Кристины Агилеры называется Pipe. В композиции поётся о чувственных и романтичных событиях. В целом дуэт получился замечательный.

Стоит отметить, что гонщик Льюис Хэмилтон в сторону музыкальной индустрии продвигался уже давно. На этом пути песня в дуэте с Кристиной Агилерой является удачным экспериментом.



Автогонщик за рулём Mercedes ранее сотрудничал уже, с такими музыкантами, как Канье Уэстом и Джей Зи, однако треки собственного исполнения он пока не записывал. В свою очередь Агилера отметила, что у её партнёра имеются все шансы стать полноценным артистом.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:30
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