Автогонщик Хэмилтон записал первую песню с Агилерой

Однако фанаты гонщика практически сразу же узнали любимого пилота, скрывающегося под псевдонимом XNDA. Первая песня автогонщика Льюис Хэмилтон и Кристины Агилеры называется Pipe. В композиции поётся о чувственных и романтичных событиях. В целом дуэт получился замечательный.Стоит отметить, что гонщик Льюис Хэмилтон в сторону музыкальной индустрии продвигался уже давно. На этом пути песня в дуэте с Кристиной Агилерой является удачным экспериментом.Автогонщик за рулём Mercedes ранее сотрудничал уже, с такими музыкантами, как Канье Уэстом и Джей Зи, однако треки собственного исполнения он пока не записывал. В свою очередь Агилера отметила, что у её партнёра имеются все шансы стать полноценным артистом.