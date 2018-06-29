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Сбербанк внедрил возможность предоставления онлайн-доступа к управлению пенсиями

Разработчиками Сбербанка открыт онлайн-доступ для россиян к виду государственных услуг, касающихся управления пенсиями. У пользователей появилась возможность перевода полученные сумм на счет без посещения отделения.

Благодаря онлайн-доступ к услугам сервиса Сбербанка, россияне могут получать от Пенсионного фонда России деньги, при этом не посещая кредитную организацию и простаивая в очередях офисов. Про нововведение сообщают представители финансового предприятия. Клиенты могут получать выписки всех движений по индивидуальному лицевому счету ПФР. Этими функциями улучшится качество обслуживания, а так же комфортность для пенсионеров.

Сбербанк внедрил возможность предоставления онлайн-доступа к управлению пенсиями


Как рассказал Герман Греф, занимающий должность руководителя Сбербанка, специалисты приложат все усилия, для возможности клиентов получать государственные услуги, предоставлять которые будут посредством сервисов кредитной организации. Пенсионный фонд планирует исключить издержки работы и сэкономить наличные средства.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:45
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